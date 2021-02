TYLKO NA PUDELKU: Oto ostatnia uczestniczka nowej edycji "Hotelu Paradise"! "MA ALERGIĘ NA GŁUPICH LUDZI"

Już 22 lutego zobaczymy pierwszy odcinek trzeciej edycji Hotelu Paradise . Do programu po raz kolejny zgłosili się uczestnicy spragnieni sławy i miłosnych uniesień. Wiemy już, że w zanzibarskiej willi zamieszkają Basia, Bogusia, Luiza i Kornelia oraz Krystian, Dawid, Simon i Marcin. Okazuje się, że do wesołej gromady dołączy również szalona blondynka Aleksandra Hałabuda .

Co udało się nam dowiedzieć o nowej uczestniczce randkowego show?

To kobieta z charakterem. Nie lubi nudy, nie boi się wyzwań i zawsze walczy o swoje. Na co dzień pracuje jako kelnerka. Ma talent do sportów, uwielbia spędzać czas na siłowni. Ma alergię na głupich, złych i zawistnych ludzi - słyszymy.