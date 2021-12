TYLKO NA PUDELKU: Anna Lewandowska ZNÓW atakowana za ROBALE W BATONACH! Mamy odpowiedź firmy: "Podobne zgłoszenia zdarzają się NIEZWYKLE RZADKO"

Jako kobieta sukcesu Ania Lewandowska musi liczyć się z tym, że znajdzie się wielu ciekawskich chcących prześwietlić sposoby, dzięki którym dorobiła się tak imponującego majątku. Niejednokrotnie spore kontrowersje wywoływała już spożywcza odnoga imperium "by Ann". W 2018 roku głośno było mianowicie o owadach, które miały rzekomo dostać się do batonów sygnowanych nazwiskiem popularnej trenerki . Teraz światło dzienne ujrzała podobna afera. Tym razem "szczęśliwymi znalazczyniami" zarobaczonego batonika okazały się autorki bloga poświęconego wegetariańskiej kuchni. Na prowadzonym przez nie profilu na Instagramie pojawiły się zdjęcia felernego zakupu.

Uważajcie na batoniki od Foods By Ann! Muchy. Pajęczyny - coś okropnego. Opakowanie było nienaruszone. Cały batonik pokryty robakami. Opakowanie od wewnętrznej strony również! Tak, to mole spożywcze. Z waszych wiadomości wynika, że to nie pierwsza taka sytuacja - czytamy na załączonych poniżej screenach.