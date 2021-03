TYLKO NA PUDELKU: Anna-Maria Sieklucka nie może ściąć włosów ani.... ZAJŚĆ W CIĄŻĘ przez KONTRAKT z Blanką Lipińską!

Sandi 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Przykre ze tak ciśniecie po Siekluckiej. To normalne ze kobieta chce mieć dziecko. Od momentu podpisania umowy świat zmienił się o 180 stopni, a Wy bezczelnie piszecie, ze wiedziała, na co się pisze! A jak ktoś stracił prace w małym zakładzie to nie piszecie ze mu tak dobrze. Tyle nienawiści się na nią wylewa, bo dziewczyna zagrała w słabym filmie. Moim zdaniem to przykre. Produkcja postępuje fatalnie nie zmieniając warunków kontraktu pomimo pandemii. Mam nadzieje, ze Was w pracy traktują lepiej. Nikt nie zasługuje na to, żeby siła z zewnątrz wstrzymywała plany o rodzicielstwie.