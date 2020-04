TYLKO NA PUDELKU: Anna Mucha nie spotyka się z Wojewódzkim, tylko z tajemniczym "biznesmenem z Warszawy"

Ania spotyka się z nim od dwóch miesięcy . Jest bardzo tajemniczy, ale wiadomo, że pochodzi z Warszawy - twierdzi nasz informator. To świeża sprawa, ale Ania jest bardzo szczęśliwa . Ona i Marcel często spotykają się we czwórkę, ze swoimi nowymi partnerami - dodaje.

Wygląda zatem na to, że ostatnie zdjęcia u Kuby to tylko dowód na to, że tę dwójkę do końca życia będzie łączyła już jedynie przyjaźń.