TYLKO NA PUDELKU: Anna Mucha reaguje na słowa Tomasza Karolaka, który nazwał ją AMATORKĄ! "Ku**a, ale sobie zapracował!" (WIDEO)

Anna Mucha rozpływa się nad "Czas na show. Drag Me Out". Mówi o "facetach w rajtuzach"

(...) Pod tą maską, pod tymi kostiumami kryją się ludzie. Kryje się warsztat, kryje się wiedza. Robimy w bardzo poważnej rozrywce , w której, mam nadzieję, pokażemy człowieka, który naprawdę wkłada bardzo dużo wysiłku po to, żebyśmy traktowali to jako dobre show. I to jest wielki hołd dla tych ludzi i ich wysiłku, ale także wielki hołd dla kobiecości. To jest tak naprawdę afirmacja kobiecego piękna - przekonywała, dodając, że w "Czas na show. Drag Me Out" nie chodzi o "facetów w rajtuzach":

Gdyby to był program, który, nie daj Boże, sprowadziłby się do facetów w rajtuzach, to byłaby to nasza porażka i byłoby to przykre. Gdyby to był program, który sprowadza się do tego, że ktoś koślawo chodzi na obcasach, to znaczy, że nie włożył w to odpowiedniego wysiłku, ani odpowiedniego serca i nie ma szacunku do swojej drag mentorki. I to też byłoby bardzo przykre. Gdybym ja chciała zobaczyć faceta w rajtuzach, włączyłabym kabaret. To nie jest program, który będzie tylko i wyłącznie "heheszką".