TYLKO NA PUDELKU: Bohaterki "The Real Housewives Warszawa" chciały ODEJŚĆ z programu przez nową uczestniczkę. "RYNSZTOKOWY poziom"

Format The Real Housewives, choć w teorii ma przedstawiać beztroskie życie zamożnych pań mieszkających w pięknych willach, wybił się przede wszystkim na scenach epickich starć między uczestniczkami. Wyzwiska, przewracanie stołów, a nawet miotanie protezami nóg między restauracyjnymi stolikami to dla bohaterek programu chleb powszedni. Fani serii naturalnie oczekują więc, że także i polska edycja show dostarczy widzom skrajnych wrażeń. Zdaje się, że na ten moment nie mamy na tym polu powodu do obaw.