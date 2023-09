TYLKO NA PUDELKU: Caroline Derpienski opowiada o udziale w "Damach i wieśniaczkach". "Balenciaga prezentowała się zjawiskowo z WIDŁAMI W OBORZE"

Caroline Derpienski od początku swojej obecności w polskim show biznesie wzbudza wiele kontrowersji . Niezliczone głosy krytyki są dla niej niczym paliwo dla Rolls-Royce'a. W momencie, gdy myślimy, że białostoczanka zrobiła i powiedziała już wszystko, co może wywołać skandal, ona prezentuje "nowy repertuar".

Caroline Derpienski wzięła udział w "Damach i wieśniaczkach"

To była najlepsza przygoda w moim życiu. Pierwszy raz byłam na wsi, i to w dodatku takiej, gdzie panują ciężkie warunki. Mogę zdradzić, że Versace i Balenciaga prezentowały się zjawiskowo z widłami w oborze. Niestety, jedna z krów mnie nie polubiła i chciała zaatakować. Po powrocie do stolicy myłam się przez 5 godzin, ale było warto - skomentowała Caroline dla Pudelka.