TYLKO NA PUDELKU: Co dalej z karierą Małgorzatą Rozenek w TVN-ie? Znamy szczegóły

Co dalej z Małgorzatą Rozenek w TVN? Wiemy, w jakim programie zobaczymy celebrytkę

Pudelkowi udało się dowiedzieć nieco na temat okoliczności rozstania Małgorzaty Rozenek z "Dzień Dobry TVN". Według naszego informatora współpraca celebrytki z redakcją układała się ponoć bez zarzutów. Ostatecznie stacja postanowiła jednak posłuchać opinii widzów, którzy mieli pewne zastrzeżenia co do obecności "Perfekcyjnej" w porannym show.

Małgorzata Rozenek komentuje pożegnanie z "DD TVN"

Kochani, jeszcze kilka słów na tematy służbowe. Otóż to był niezwykły rok, bardzo wam wszystkim za ten rok dziękuję. Bardzo dużo się w trakcie jego trwania nauczyłam, poznałam fantastycznych ludzi, przeżyłam naprawdę emocjonujące momenty - i trudne, ale i te bardzo radosne. Teraz pora na nowe wyzwania, szykuję się do nich, jestem bardzo podekscytowana i wprost nie mogę się doczekać wejścia na plan. Ale to po wakacjach, teraz pora kontynuować naszą kamperową wyprawę - powiedziała obserwatorom.

Chciałam wam tylko bardzo serdecznie podziękować za całą serdeczność, która do mnie od was spływa od wczoraj i dziękuję bardzo serdecznie całej redakcji "Dzień Dobry TVN". Oczywiście będę z wami prywatnie jeszcze wszystkimi rozmawiać. Kochani, to był niezwykły rok, a jeszcze bardzo dużo takich niezwykłych lat przed nami. Trzymajcie się ciepło, buziaki, uciekam do chłopaków - zakończyła.