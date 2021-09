TYLKO NA PUDELKU: Dagmara Bryzek komentuje "radę" od Marceli Leszczak: "Skupiam się na tym, co JA czuję"

Kasia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 281 23 Odpowiedz

Koterski jest inteligentny, ale to bananowe dziecko rodziców, które większość życia przećpało (tak Misiek, wiemy kto miał w Łodzi najlepszy mefedron) ma zryty prochami mózg i do niczego w życiu sam by nie doszedł, a to odnalezienie Boga... cóż, fajnie pewnie z nim wyjść, pewnie jest wesoło i w ogóle, ale żadnej kobiety nie utrzyma przy sobie, wszystkie prysną, gdy emocje pierwszych miesięcy związku opadną, bo to nie jest człowiek do życia i ja wierzę jego byłej, bo miałam takiego samego faceta