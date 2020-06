TYLKO NA PUDELKU: Doda i Blanka Lipińska "walczą" ze sobą na FILMY. "Koleżeństwo się skończyło"

Lipińska sprawnie kieruje uwagę mediów w swoją stronę, opowiadając o swoich związkach, doświadczeniach seksualnych, operacjach plastycznych i innych pikantnych wątkach z biografii. Te niewygodne za to skutecznie przemilcza.

Jak swego czasu donosiliśmy, Blanka zaczynała karierę od próby wejścia do show biznesu "bocznymi drzwiami". Do Warszawy przeprowadziła się, gdy miała około 20 lat. W stolicy zaczęła pracować jako menedżer sprzedaży w jednym z hoteli. Tam poznała Anetę Radzimirską, najlepszą przyjaciółkę Dody. Znajomość z Rabczewską była jej przepustką do świata celebrytów.