Dominic D'Angelica USUNIĘTY z finału "Top Model"! Mamy oświadczenie TVN

Ciekawe że naprawdę niespotykane jest by dziewczyna np. dwudziestoparoletnia szła do łóżka z 14-15 letnim chłopcem.... Za to u mężczyzn jest to nagminne a potem wielkie zdziwienie że zajmują się tym organy ścigania. Bo dorosły facet zamiast szukać sobie potencjalnej partnerki w swoim kręgu znajomych, ściąga gacie przed totalną małolatą. A jeszcze gorsze jest podejście społeczeństwa, to usprawiedliwianie, naskakiwanie na dziewczynę że pewnie chciała, że wyglądała starzej i biedny chłopaczek się pomylił. O co chodzi z tym uwodzeniem małolatek?? Bo są bardziej podatne, głupsze, łatwiej je zastraszyć, zmanipulować? Chyba tak. Bo nie widzę innego powodu dla którego dorosły mężczyzna miałby iść do łóżka z taką smarkatą.