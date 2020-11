TYLKO NA PUDELKU: Dominic D'Angelica z "Top Model" przestępcą seksualnym? Fundacja komentuje: "Chcemy, żeby ludzie wiedzieli, Z KIM MAJĄ DO CZYNIENIA"

Gość 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Osoba, która dopuszcza się przestępstwa seksualnego lub przemocy we wszelkiej formie, powinna zostać, może to nieeleganckie słowo, ale wyeliminowana z życia publicznego, tzw. świata szoł biznesu, kultury, nauki, sportu, polityki itp. Nie żal mi takich ludzi, są sami sobie winni, że, za przeproszeniem, smród później ciągnie się za nimi przez lata. Skandaliczne są komentarze i opinie ludzi, którzy to umniejszają, bagatelizują, obwiniają ofiarę, tłumaczą "wybryk" charakterem, trudnym dzieciństwem, błędem młodości. Co to ma być? W jakim świecie my żyjemy? Każdy ma swój rozum, powinien wiedzieć, co jest dobre, co złe i że za każdą decyzją idą konsekwencje. No ludzie...