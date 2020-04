TYLKO NA PUDELKU: Dramat Moniki Olejnik. Przez koronawirusa nie może pochwalić się w swoim programie DROGIMI BUTAMI!

Podobnie jak w przypadku reszty świata, również cały show biznes mocno odczuł konsekwencje pandemii koronawirusa. Z biegiem czasu okazało się, że produkcja wielu programów rozrywkowych musi zostać zawieszona i przeniesiona na jesień, w związku z czym zamknięci w domach prominenci robią teraz, co tylko mogą, by nie dać o sobie zapomnieć internautom.

Monika Olejnik jest załamana, bo teraz, gdy programy są robione za pomocą łączenia się online z gośćmi, a nie w studiu z nimi, to ona jest filmowana wąskim kadrem tak, że nie widać jej nóg i sylwetki. A przede wszystkim nie widać butów - podaje osoba z otoczenia dziennikarki. Monika obawia się, że marki i luksusowe sklepy typu Moliera 2 przestaną jej te buty wypożyczać. Do tej pory dostawała je bez problemu i to setkami. To ona zresztą na początku realizacji "Kropki nad I" tak ustawiła plan, by te jej nogi i buty wyeksponować. A teraz inaczej się robi te programy.