TYLKO NA PUDELKU: Edward Miszczak i Anna Cieślak są parą! "Zakochali się w sobie na zabój"

ddd 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Cieszcie się wy hejtujące baby, ze macie młodych partnerów, z którymi macie fantastyczne zycie. I zorganizują grilla na ogródku, albo do Mc Donalds zabiorą, jak akurat 20 letnia beemka się nie popsuje i jest czym dojechać. A jak już z 500+ nazbieracie, to moze i do Tunezji na all inclusive pojedziecie. A potem ci młodzi i piękni się zestarzeją, brzuchy od piwska urosną, beemka się juz rozleci, bo 500+ juz nie będzie i zostanie tylko z rozrywek ławeczka pod blokiem.