TYLKO NA PUDELKU: Edyta Górniak pogodziła się z Dodą. "Jest szczęśliwa, kiedy jest szansa, aby móc "oczyszczać" relacje o niskiej wibracji energetycznej

zgłoś do moderacji

O czym ona za przeproszeniem pitoli? Widac po mowie ciała, ze Doda ma ją gdzieś. Takich ludzi należy unikać, a nie „godzic sie“ z nimi w swietle kamer. No chyba, że mają jakiś wspólny program w perspektywie. To by dużo wyjaśnialo.