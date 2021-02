TYLKO NA PUDELKU: Edyta Górniak STRACI POSADĘ w "The Voice of Poland"? Za wypowiedzi o szczepionkach...

K86 20 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Mowi sie ze mamy wolnosc slowa ze kazdy moze wyrazac swoje poglady Edyta Gorniak jest tego przykladem ma prawo wypowiedziec sie na dowolny temat tak jak kazdy z nas niechce sie szczepic jej wola ja tez nie zamierzam tak jak ona oddaje swoj los jedynemu sprawiedliwemu Jezusowi to on zdecyduje o moim losie ale do sedna To co wyprawia Tvp z celebrytami i ludzmi ktorzy maja inne poglady niz pis sa wyrzucani z posad a zwykli ludzie karani to wola o pomste do nieba nikomu nie mozna zabronic prawa wypowiedzi na dany temat to samo dotyczy wygladu to ze ubieramy sie inaczej niz wymaga moda nie znaczy ze jestesmy gorsi od innych to co robi tvp to jest dyktatura tak byc niepowinno ja ogladam w dwojce tylko te audycje kture prowadzi Ida Nowakowska bo poprostu ja lubie a pozatym postepowanie tvp w obec ludzi mi sie niepodoba a zwlaszcza to ze kler wszystkim trzesie niech pilnuje kosciola i swojej pedofili anie rzadza ludziom jak maja zyc tyle ode mnie