TYLKO NA PUDELKU: Ekspert ocenia oświadczenie Andrzeja Dudy po spotkaniu z Tuskiem: "Widać NERWY, SZARPANE GESTY"

Andrzej Duda niewątpliwie ma obecnie pełne ręce roboty. W ciągu ostatnich kilku dni prezydent już kilkakrotnie występował przed rodakami, a wszystko to w związku z zamieszaniem wokół sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Niedługo po tym, jak skazani prawomocnym wyrokiem politycy zostali aresztowani, Duda wygłosił oświadczenie, w którym poinformował o wszczęciu postępowania ułaskawiającego. Szerokim echem odbiło się również niedzielne wystąpienie prezydenta z okazji obchodów 150. rocznicy rodzin Wincentego Witosa. W emocjonalnej przemowie Andrzej Duda otwarcie uderzył w PSL i koalicję rządzącą, wspominając o "arogancji władzy" czy "terrorze praworządności". Zarówno słowa prezydenta, jak i jego mowa ciała wywołały w mediach niemałe zamieszanie.

Andrzej Duda wygłosił oświadczenie po spotkaniu z Donaldem Tuskiem. Ekspert od mowy ciała komentuje

W poniedziałek Andrzej Duda spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem . Po trwającej około półtorej godziny rozmowie prezydent wygłosił oświadczenie. Duda w wystąpieniu zdradził, że rozpoczął spotkanie "od tematów bardzo ważnych", związanych z bezpieczeństwem i porządkiem w kraju. Prezydent wspomniał m.in. o obecnej sytuacji w Prokuraturze Krajowej i zamieszaniu związanym z odwołaniem Dariusza Barskiego. Prezydent zaznaczył, że zmiany odbyły się bez konsultacji z nim samym i oświadczył, iż "zaapelował do premiera, żeby przywrócić sytuację zgodną z prawem". Otwarcie skrytykował też ministra Adama Bodnara, mówiąc, by ten "zaprzestał tych żałosnych działań". W wystąpieniu Dudy nie zabrakło też wątku Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezydent przekazał m.in. iż oczekuje, że w związku z postępowaniem ułaskawieniowym "panowie posłowie zostaną na czas trwania tego postępowania uwolnieni z zakładu karnego".

Ekspert ocenia wystąpienie Andrzeja Dudy

Widzieliśmy prezydenta, który chciał sprawić wrażenie bardziej spokojnego i kontrolującego sytuację. Myślę, że z tego samego powodu nie dowiedzieliśmy się w zasadzie niczego odnośnie wniosków, do których prezydent i premier doszli w rozmowie. Taka konstrukcja przemówienia pozwala na lepszą kontrolę narracji. Teraz pozostaje czekać na odpowiedź premiera - dodał ekspert od mowy ciała.

Donald Tusk zdążył już skomentować spotkanie z Andrzejem Dudą podczas konferencji prasowej. Jak opisuje Polsat News, premier przekazał prezydentowi, że zależy mu na współpracy w kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Jednocześnie nie ukrywał jednak, iż on i Duda mają "różne poglądy np. na praworządność". Nawiązując do sprawy Kamińskiego i Wąsika, Tusk stwierdził, że prawo łaski jest uprawnieniem prezydenta i jeśli ułaskawi on polityków, ci jeszcze tego samego dnia "powinni zostać uwolnieni".