TYLKO NA PUDELKU: Ekspert od mowy ciała analizuje zdjęcia "Kurzopków": "Nie udaje się ukryć NEGATYWNYCH EMOCJI"

Kaka 1 godz. temu

Dżisas, kurczę, o nie mogę xD ktoś to tak serio analizuje? To jakby zanalizować moje zdjęcia ze starym, to nie wiem to chyba nienawiść w czystej postaci xD ze mną zawsze smutny na zdjęciu, a na ryby jak jeździ to się zawsze szczerzy xD co do Kurzopków to dajcie im spokój, niech se żyją, a im dłużej obserwuje ich byłych partnerów tym bardziej się zastanawiam jak mogli z nimi wytrzymać tyle lat xD nigdy nie wiadomo jak Wam się życie ułoży pudelkowicze, a znowu jakiś świętych nie zgrywają jak chociażby Jacek Kurski xD ja tak życzę im szczęścia i Wam pudelkowicze tez, żyjcie swoim życiem i bądźcie szczeliwi <3