TYLKO NA PUDELKU: Ekspertka ocenia wybór reżysera eurowizyjnego występu Luny. Jego poprzednie show otrzymało 0 punktów!

Kolejne obawy pojawiły się, gdy Luna ogłosiła, kto będzie odpowiadał za jej eurowizyjny występ . Po raz pierwszy w historii, show polskiej reprezentacji będzie współtworzyć międzynarodowa ekipa, która pracowała już przy Eurowizji. Taka wieść powinna przecież wywołać zachwyt. Co więc poszło nie tak? Fani konkursu szybko dopatrzyli się, że reżyser występu Luny, Jerry Reeve , odpowiadał w 2021 roku za sceniczną prezentację reprezentującego Wielką Brytanię Jamesa Newmana. Piosenkarz zakończył rywalizację na ostatnim miejscu, zdobywając okrągłe zero punktów od profesjonalnego jury i publiki. Był to najgorszy wynik w historii startów kraju.

Eurowizja 2024. Ekspertka ocenia wybór reżysera występu Luny

Dziennikarka eurowizyjna uspokaja internautów obawiających się o występ Luny

Ja bym nie wyciągała pochopnych wniosków co do tej współpracy, bo Jerry ma ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o widowiska telewizyjne. Chociażby "The Voice". To naprawdę rzadko spotykane, żeby ktoś z takim doświadczeniem robił występ dla Polski na Eurowizji. Ponadto myślę, że Luna i jej team mają przemyślaną estetykę (co możemy widzieć np. w teledysku do "The Tower"), a Jerry pomoże im po prostu przenieść ten zamysł na scenę. Warto pamiętać, że niektóre nieudane stagingi to często wpływ chociażby wytwórni czy Telewizji i tak mogło być w przypadku Jamesa - skwitowała Maria Bałdżanow.