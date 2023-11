TYLKO NA PUDELKU: Ekspertka od mowy ciała wskazała, co ZMIENIŁO się w wyglądzie Szymona Hołowni. Też zwróciliście na to uwagę?

Za nami pierwsze orędzie Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu. Podziękował w nim za zaangażowanie Polaków w ostatnich wyborach i zwrócił się do wyborców PiS , wspominając, że miejsce dla przedstawiciela tej partii będzie czekało na nową kandydaturę. Przekazał również, że spotka się z Andrzejem Dudą , aby "zapewnić go o potrzebie szybkiego stworzenia nowego rządu".

Ekspertka ocenia orędzie Szymona Hołowni. Zwróciła uwagę na pewną kwestię

W rozmowie z Pudelkiem mowę ciała nowo wybranego marszałka Sejmu oceniła ekspertka Natalia Hofman . Zaskoczyło ją nie tylko to, jak świetnie były prowadzący "Mam talent" sprawdził się w nowej roli, lecz także to, jak sprawnie poradził sobie ze stresem. Wskazuje, że może to wynikać z poprzednich aktywności Szymona, który jako prezenter i publicysta działał w końcu wiele lat.

Gesty były spójne - orędzie rozpoczęło się od powitania słownego, jak i niewerbalnego. Otwarte dłonie, tworzące postawę otwartą rozpoczęły wypowiedź. Patrząc na nie jako ekspert, jestem pod wrażeniem jego umiejętności płynnego przechodzenia pomiędzy tematami zarówno w intonacji, jak i mowie ciała. Ciekawym zabiegiem wizerunkowym jest dla mnie to, że Szymon Hołownia ubogacił swój wygląd oprawkami okularów, niemalże odcinając się od tego, jak wyglądał jako prezenter w "Mam talent" . Jest to ciekawy zabieg wizerunkowy, nadający mu powagi na nowym stanowisku.

Szymon Hołownia wspomniał o Andrzeju Dudzie. Ekspertka dopatrzyła się wymownej reakcji

Ekspertka wyjaśniła, co mogłoby to oznaczać. Przypomniała też, że, z racji formy wystąpienia, pewne rzeczy mogą zostać niedopowiedziane.

Może to delikatnie sugerować pewne napięcie w stosunku do wizyty u prezydenta i brak wiary we własne słowa, co oznacza, że nowy marszałek Sejmu nie do końca wierzy w powodzenie na tym spotkaniu wszystkich spraw, które poruszył w orędziu. Warto zaznaczyć, że tym razem możliwość analizy była nieco ograniczona, bo kamery nie obejmowały całej sylwetki Szymona Hołowni, a czas orędzia był bardzo krótki.