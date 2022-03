TYLKO NA PUDELKU: Elegancka Joanna Opozda wychodzi z budynku, w którym mieszczą się kancelarie prawne (ZDJĘCIA)

Ostatnio Opozda postanowiła jednak na chwilę opuścić domowe zacisze i wybrała się na miasto. W czwartkowe popołudnie aktorka odwiedziła budynek na warszawskim śródmieściu, w którym znajdują się kancelarie radców prawnych, doradców podatkowych oraz notariuszy. Nie wiadomo dokładnie, czy na miejscu Opozda faktycznie spotkała się z prawnikiem. Jak udało się jednak ustalić Pudelkowi, aktorka spędziła we wspomnianym budynku ponad dwie godziny. Wygląda więc na to, że miała do załatwienia dość poważną sprawę.

Wypad na miasto

Załatwianie sprawunków

Drobna przeszkoda

Tajemnicza wizyta

Długie spotkanie

Nie wiadomo dokładnie, co faktycznie było celem wizyty Opozdy we wspomnianym budynku. Jak udało się jednak ustalić Pudelkowi, celebrytka spędziła w jego wnętrzu ponad dwie godziny. Wygląda więc na to, że miała do załatwienia coś istotnego.