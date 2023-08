TYLKO NA PUDELKU: Elizka KOMENTUJE wpłynięcie skargi do KRRiT po udziale w programie Polsatu: "To jakiś absurd"

Trybsonowie namieszali w Polsacie

Udział pary w programie z miejsca wzbudził kontrowersje, chociażby z uwagi na to, że ogromny dom, który rzekomo należy do Elizy i Pawła, można wynająć na Airbnb...

Jakie wzorce dają Paweł Trybała i Elizka?

Serwis Wirtualne Media podaje, że do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęła skarga w tej sprawie. Co prawda w samym odcinku nie pojawiły się żadne kontrowersyjne treści, ale nie jest tajemnicą, że Paweł i Eliza wybili się na programie promującym picie alkoholu i przygodny seks na imprezach.

Do KRRiT wpłynęła jedna skarga dotycząca odcinka 75 sezon 9 (wyemitowanego w Polsat Cafe oraz dostępnego na platformie Polsat GO). Zarzut: niewłaściwe wzorce, szczególnie dla osób małoletnich z biednej rodziny biorących udział w audycji. Zwróciliśmy się do nadawcy o nagranie oraz odniesienie się do zarzutów zawartych w skardze. Czekamy na materiały - przekazała Joanna Szejka z biura rzecznika KRRiT.