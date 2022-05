TYLKO NA PUDELKU: TVP komentuje skandal wokół głosowania! "Jurorzy głosowali WYŁĄCZNIE WEDŁUG WŁASNYCH ODCZUĆ"

Po finale cztery z krajów podejrzewanych o manipulowanie wynikami zdecydowały się skomentować skandal. Do sprawy w oświadczeniach odniosły się Azerbejdżan, Czarnogóra, Gruzja oraz Rumunia. San Marino i Polska natomiast konsekwentnie milczały - aż do dzisiaj. TVP właśnie przesłała nam w tej sprawie oświadczenie, w którym ujawnia między innymi, kto wchodził w skład naszego jury.

Oceniając najwyżej Ukrainę, [jurorzy] dali wyraz swojej niezależności oraz braku jakiegokolwiek związku pomiędzy ich notami a głosami oddanymi przez inne państwa na Polskę . W najbliższych dniach Telewizja Polska będzie wyjaśniała zaistniałą sytuację z przedstawicielami Europejskiej Unii Nadawców, będącej organizatorem konkursu Eurowizji. Zostanie im przekazany protest TVP oraz żądanie poprawy transparentności głosowań i sposobu przyznawania punktów, tak by w przyszłości uniknąć niepotrzebnego zamieszania, do jakiego doszło w tym roku - czytamy.

W oświadczeniu przekazano także skład polskiego jury: Do udziału w tegorocznej Eurowizji Telewizja Polska wskazała następujących jurorów: Krystynę Giżowską, Dagmarę Jaworską, Aleksandrę Szwed, Andrzeja Jaworskiego, Mikołaja Gąsiewskiego - brzmi w komunikacie.

Rumunia do eurowizyjnego skandalu ustosunkowała się już w niedzielę. Przedstawiciele tamtejszego publicznego nadawcy TVR w obszernym oświadczeniu nie ukrywali, że są wyjątkowo niemile zaskoczeni decyzją organizatorów Eurowizji o anulowaniu ich głosów jurorskich. Stacja przekazała, że nieprawidłowości między wynikami głosowania rumuńskiego jury z piątkowej próby jurorskiej a finałem zauważono tuż przed ogłoszeniem finałowych głosów. Wówczas Europejska Unia Nadawców nie pozwoliła, by rezultaty głosowania Rumunii zaprezentowała na wizji prezenterka TVR. Rumuński nadawca publiczny podkreślił przy tym, że kraj głosował zgodnie z regulaminem i w obecności notariusza i zaapelował do EBU o podanie oficjalnych powodów swoich działań.