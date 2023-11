TYLKO NA PUDELKU: Ewa Minge ocenia suknię ślubną Lil Masti: "JEST PIĘKNIE". Projektantka ma jedno "ale"...

Nie da się ukryć, że przy doborze sukni ślubnej celebrytka wykazała się wyjątkową fantazją. 33-latka zrezygnowała z tradycyjnej, białej sukni na rzecz złotej, koronkowej kreacji sięgającej uda oraz bogato zdobionego płaszczyka . Jej ukochany z kolei "powiedział tak" w klasycznym, ciemnym garniturze i krawacie idealnie dopasowanym do kreacji panny młodej.

Ewa Minge oceniła suknię ślubną Lil Masti: "Panna młoda skromnym krojem podbiła przepych materii"

Od zawsze powtarzam, że kreacje ślubne żyją swoim życiem i rodzą się oraz ewoluują z marzeniami ich właścicielek - stwierdziła. Żyjemy w czasach, w których szeroko pojętą wolność jest naszym priorytetem i ja osobiście marzę o tym, aby uwolnić nie tylko stroje ślubne od ocen, ale ogólnie wygląd zewnętrzny człowieka. To jest prywatne, choć upublicznione przez samych bohaterów, ich święto i celebrują je wedle własnego gustu i pomysłu.

Szczególnie garnitur pana młodego przypadł projektantce do gustu. Ewa doceniła efektowną, ociekającą przepychem stylizację ślubną Anieli. Miała jednak pewne "ale"...

Jeżeli marynarka pana młodego jest w kolorze zieleni butelkowej, tak jak wydaje się na zdjęciu, to jestem tym zestawieniem zauroczona - stwierdziła. Wchodząc w szczegóły, których raz jeszcze podkreślę nie lubię w takiej sytuacji, to panna młoda skromnym krojem podbiła przepych materii. Gobelinowa, dekoracyjna bardzo tkanina w "płaszczyku" skrywa prawdopodobnie równie bogatą sukienkę. W mojej subiektywnej ocenie może fajnie byłoby zastosować coś delikatniejszego, aby obie warstwy nie robiły sobie konkurencji. Ale to nie jest moje święto, nie mój strój i nie moje marzenia.