TYLKO NA PUDELKU: Ewa Wachowicz wyszła za mąż! Wiemy, gdzie odbyła się ceremonia. Wśród gości Izabela Janachowska

8888 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pani Izabelo to nie pani wesele... jak mozna sie tak ubrac do koleznaki na jej wlasny slub ... NO CHYBA ZE CHCIALA PANI ZWROCIC NA SIEBIE UWAGE ... TO TO SIE PANI UDALO....ale to jest dzien PANNY MLODEJ !!!! pani to tylko gosc....