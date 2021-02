TYLKO NA PUDELKU: Finał "The Voice" odbył się bez Brzozowskiego. "Z powodów zdrowotnych Rafał nie pojawił się na wizji"

Odkąd Marta Manowska dała się poznać szerszej publiczności w bijącym rekordy popularności programie Rolnik szuka żony, kariera prezenterki wciąż nabiera tempa. Jako że Marta idealnie wpasowuje się we wzorzec "dziewczyny z sąsiedztwa", Manowska w krótkim czas przekonała do siebie zarówno widzów, jak i władze Telewizji Polskiej. Tym sposobem mogła liczyć na kolejne intratne propozycje zawodowe: z czasem stała się gwiazdą Sanatorium miłości, a od zeszłego roku można ją oglądać w The Voice Senior. W kuluarach mówi się, że może też liczyć na posadę prowadzącej w Pytaniu na Śniadanie.