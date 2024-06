Ida Nowakowska komentuje zamieszanie wokół Tomasza Wolnego i jego odejścia z TVP. "To dla mnie niezrozumiały ruch" (WIDEO)

Po miesiącach dumania, nowa władza TVP właśnie zdecydowała, że nie pozwala, bym w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego tradycyjnie poprowadził koncert "(nie)ZAKAZANYCH PIOSENEK" na Placu Piłsudskiego. Wyłącznie na prośbę Powstańców cierpliwie czekałem na decyzję w tej sprawie, ale skoro wszystko jasne, to tym samym ostatecznie rozstaję się z Telewizja Polską . Kilkunastoletni rozdział, który okazał się niesamowitą przygodą (bo gdy robisz to, co kochasz, to trudno mówić o pracy) dobiegł końca - mogliśmy przeczytać.

Ida Nowakowska komentuje odejście Tomasza Wolnego z TVP. "To dla mnie niezrozumiały ruch"

Było to dla mnie niezrozumiałe, dlaczego nie pozwolono mu prowadzić "(nie)Zakazanych piosenek", bo świetnie to robił. To nie było tylko zwykłe prowadzenie, dlatego że on jest blisko powstańców warszawskich. Na co dzień się z nimi spotyka, ja dzięki niemu poznałam wielu bohaterów powstania. To było takie jego... On jest poznaniakiem, ja jestem warszawianką, ale jestem bardzo szczęśliwa, że prowadził ten koncert - powiedziała.