TYLKO NA PUDELKU: Ilona Felicjańska podsumowuje małżeństwo z Paulem Montaną. "BŁAGAŁ, abym go przyjęła"

Tyle lat ma i takie bajki klepie ze miłość do niej powodowała ze te wady zanikały hahahahah gdzie jak on się krył manipulował a ty się godziłas by nie odszedł bo przecież na kasę nie pójdziesz robić w biedrze wiec był ci potrzebny No i poprzedni mąż cię wyćwiczył a tak publicznie mu to wypominałas a ten cię trzymał tylko dla tego ze byłaś taka wprawiona aż foty robił ogarnij się bajki opowiadasz