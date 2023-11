TYLKO NA PUDELKU: Internauci MASAKRUJĄ śpiew Enrique Iglesiasa. Trenerka wokalna ocenia: "Ten głos NIE BRZMI, jakby był w zdrowej kondycji"

Enrique Iglesias na scenie obecny jest od przeszło 28 lat, a jego długoletnia kariera niewątpliwie była wyjątkowo owocna. Syn słynnego Julio Iglesiasa wydał w sumie 11 albumów studyjnych, a wiele utworów w jego wykonaniu przez długie tygodnie okupowało światowe listy przebojów. Iglesias ma również na koncie jedną statuetkę Grammy oraz liczne koncerty. Choć 48-latek szczyt popularności ma już raczej za sobą, w ostatnich tygodniach znów jest o nim głośno.

Fani śmieją się ze zdolności wokalnych Enrique Iglesiasa. Są nagrania

Enrique Iglesias jakiś czas temu rozpoczął amerykańską trasę koncertową pod hasłem The Trilogy Tour, w której biorą też udział Pitbull i Ricky Martin. W sieci nietrudno znaleźć nagrania z koncertów trójki artystów. Podczas gdy widzowie The Trilogy Tour zachwalają raczej żywiołowe występy Martina i Pitbulla, wielu zdaje się być nieco rozczarowanych koncertami Enrique. Wszystko za sprawą zdolności wokalnych Hiszpana, które według niektórych internautów pozostawiają wiele do życzenia.

Od czasu rozpoczęcia The Trilogy Tour na TikToku pojawiło się już wiele nagrań pokazujących Iglesiasa w akcji, na których można zobaczyć, jak obecnie brzmią jego największe przeboje. W sieci nie brakuje też jednak klipów, na których widać, że podczas koncertów wokalista momentami całkowicie przestaje śpiewać i wówczas angażuje do zabawy publiczność, zachęcając, by kontynuowali utwór.

Warto zaznaczyć, że wielu fanów Enrique wyszło z jego koncertów zadowolonych i nie miało zastrzeżeń co do kondycji jego wokalu. Internauci jednak wręcz masowo kpią z wokalnych popisów 48-latka i dyskutują na temat jego, miejscami dość osobliwych, ruchów scenicznych. Niektórzy przypominają też archiwalne występy Enrique, poważnie zastanawiając się, czy ten przez lata kariery tak naprawdę nie umiał śpiewać.

Siedziałam z mamą w pierwszym rzędzie i nie mogłam przestać się śmiać - napisała jedna z użytkowniczek TikToka pod nagraniem wykonanym podczas koncertu wokalisty.

Przemyślenia internautów na temat wokalu Iglesiasa znajdziemy m.in. w komentarzach pod nagraniem, na którym ten wykonuje utwór "I Like It". Klip na TikToku do tej pory obejrzano już ponad 19 mln razy.

Jestem w szoku, myślałam, że on potrafi śpiewać; Czy tylko ja tu słyszę Ciasteczka ze "Shreka" [Ciastka - przyp. red.]; Trochę jak Myszka Miki; Dlaczego on brzmi trochę jak Elmo?; Chcę zwrotu pieniędzy, a nawet nie uczestniczyłam w koncercie; Co się dzieje? Czy to jest żart?; Tak brzmię w samochodzie, kiedy myślę, że brzmię dobrze, ale ktoś ścisza - pisali internauci.

Trenerka wokalna o popisach Enrique Iglesiasa

W obliczu głośnej dyskusji na temat zdolności wokalnych Enrique Iglesiasa Pudelek postanowił zasięgnąć opinii ekspertki. Skontaktowaliśmy się z wokalistką i trenerką wokalną, Joanną Sinkiewicz, która na naszą prośbę oceniła umiejętności hiszpańskiego wokalisty. Analizując ostatnie występy Iglesiasa, ekspertka stwierdziła, że jej zdaniem Enrique wokalnie nie jest raczej w dobrej formie. Sinkiewicz zwróciła jednak uwagę, że ten mógł mieć problemy techniczne lub zdrowotne.

Myślę, że gdy brakuje dobrej techniki wokalnej, to z czasem (wiekiem) te walory wokalne nie są już tak imponujące. To mógł być problem z odsłuchem lub artysta mógł mieć np. zapalenie krtani. Dla mnie ten głos nie brzmi, jakby był w zdrowej kondycji. Być może jest to też wpadka techniczna - brak pół playbacku. Często artyści na dużych scenach wspomagają się looperami. Jestem ciekawa, jak sam Enrique skomentuje swój występ - oceniła dla Pudelka Joanna Sinkiewicz.

Trenerka wokalna w komentarzu dla Pudelka stwierdziła również, że sceniczne wpadki raczej nie będą miały negatywnego wpływu na karierę Iglesiasa, gdyż ten może się pochwalić mocną pozycją w branży. Jak również przypomniała, nie tylko Enrique ma na koncie podobne potknięcia.

Czy to może odbić się na jego karierze? Myślę, że nie. On jest ikoną w świecie męskich pop głosów. To tak jak feralny występ Mariah Carey z 2015 roku z utworem "All I want for Christmas is you", kiedy to ktoś ściągnął jej czysty wokal z mikrofonu i wypuścił kompromitujące nagranie na YT. Czy jej kariera się po tym występie zakończyła? Nie, bo jest światową ikoną i nie można jej zarzucić braku umiejętności wokalnych. Każdy artysta skrywa własne tajemnice sceniczne - podsumowała Sinkiewicz.

