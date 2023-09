TYLKO NA PUDELKU: Izabela Janachowska mówi o problemach zdrowotnych i zdradza, czy spisała testament (WIDEO)

Na początku sierpnia Izabela Janachowska poinformowała, że po prezentacji jesiennej ramówki Polsatu trafiła do szpitala "w stanie zagrażającym życiu". Podczas instagramowego live'a zorganizowanego już po opuszczeniu placówki celebrytka zdradziła, że cierpiała na silne bóle głowy, problemy z pamięcią i mową. Do tej pory nie wyjawiła jednak, co właściwie jej dolegało.O szczegółach ostatnich problemów zdrowotnych Izabela Janachowska opowiedziała w rozmowie z Simoną Stolicką.

To, co mnie cieszy, to to, że sytuacja na ten moment jest opanowana, że nie dopuściliśmy do tragedii, że udało mi się w odpowiednim momencie zareagować. Może zwróciłam uwagę na różne swoje objawy ze względu tego, że jestem genetycznie bardzo obciążona. Mam taki background genetyczny, bardzo mocny neurologiczny. Więc to też może sprawiło, że byłam bardziej czujna i uważna - zdradziła.