TYLKO NA PUDELKU: Izabela Janachowska zdradza, czy zagłosuje w wyborach i gorzko przyznaje: "Nie czuję pozytywnych wiatrów"

Po raz PIERWSZY od uzyskania pełnoletności, czyli od 24 lat nie pójdę na wybory parlamentarne. Mam je totalnie gdzieś, nie zmienia się i nie zmieni NIC, nie ma znaczenia kto wygra, to są cały czas te same mordy, te same układy i układziki, ten sam brak rozliczalności za brak realizacji obietnic czy jakichkolwiek efektów pracy posła czy senatora po 4 latach. Wmawianie nam, że MAMY WPŁYW jest kłamstwem - nie mamy. Kandydat czy ugrupowanie X może obiecać cokolwiek, wygrać dzięki temu wybory a potem tego nie realizować (podając powód lub nie) a my i tak nie mamy żadnego narzędzia by ich z tego rozliczyć. NAJWYŻEJ mogę następnym razem na oszusta nie zagłosować. Dopóki nie można w głosowaniu rozliczyć i NATYCHMIAST ODWOŁAĆ posła czy senatora za niezrealizowane założenia (bez odpraw i innych benefitów) dopóty demokracja w takiej formie jest ściemą. Do wyborów idzie jedynie żelazny elektorat obydwu stron (bo system wyborczy sprowadzono do dwupartyjnego), nie ma pluralizmu, nawet gdy niby-jest (tak jak teraz lewica, Giertychy czy jakies rolnicze partie zamiast PSL) to I TAK kandydują oni w ramach KO (czyli PO) byle się załapać na władzę. Czyli znów dwupartyjność mimo wielości poglądów. To jest fatalne, nie mam zamiaru brać z tym udziału. Nie obchodzi mnie kto wygra bo żyję tak by było mi dobrze, nie liczę na rządzących, na to, że mi ktoś coś DA, współfinansuje czy odsetki spłaci tylko SAMA urządzam swój świat, własnymi środkami i rękoma.