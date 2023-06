TYLKO NA PUDELKU: Izabella Łukomska-Pyżalska rozwodzi się! Mamy jej oświadczenie

Syn pisze 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Dzień Dobry, Chce tylko powiedzieć jak ta sprawa wyglada z mojej strony. Na początek chce oznajmić że mój tata nigdy nie użył przemocy wobec mamy ani żadnego członka rodziny, jeśli już to używała go mama w stosunku do mnie i mojego rodzeństwa. I z mojej perspektywy to wyglada tak że moja mama po prostu poznała innego mężczyznę do którego lata do Dubaju i on jej doradza aby zabrać tacie cały majątek, dla przykładu tata kupił mojej najstarszej siostrze samochód porsche 911, którym miała jeździć po zrobieniu prawa jazdy, natomiast mama zabrała ten samochód razem wszystkimi innymi jakie posiadał tata. Zabrała mu również firmę która tata prowadził kilkanaście lat. Jedyna osoba przez która prawdopodobnie firma upadnie jest moja mama. Nadal ja kocham, ale nie rozumiem jej zachowania i stwierdzenia, że żyła w strachu, ponieważ ja cały ten żyłem razem z moimi rodzicami i nie odczułem, aby mama była nieszczęśliwa. Igor Pyżalski