TYLKO NA PUDELKU: Jacek Jeschke ujawnia kulisy wypadku samochodowego. Przeżyli z Żudziewicz chwilę grozy

... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 127 12 Odpowiedz

Na A1 pod Włocławkiem w płomieniach stanęło BMW, którym do Sopotu podróżował z żoną tancerz, zwycięzca ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami" Jacek Jetschke. W piątek (24.05) po godz. 17 na 179 km autostrady w kierunku Gdańska w miejscowości Zosin pod Włocławkiem doszło do pożaru BMW. Samochód najpierw uderzył w bariery energochłonne a potem zajął się ogniem i doszczętnie spłonął na pasie zieleni dzielącym jezdnie autostrady. Dwóm osobom, które podróżowały autem, nic się nie stało. W porę same opuściły pojazd i nie doznały żadnych dolegliwości fizycznych. W gaszeniu pojazdu brało udział pięć zastępów straży pożarnej. W czasie akcji ratowniczej ruch na autostradzie był utrudniony i odbywał się pasem awaryjnym. Według wstępnych ustaleń służb, do zdarzenia doszło, bo kierowca nie dostosował prędkości do warunków na drodze.