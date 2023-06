TYLKO NA PUDELKU: Jaka kara czeka winnego śmierci 27-letniej Anastazji? Prawnik komentuje

Wciąż nie milkną echa tragedii Anastazji, która wcześniej zaginęła na wyspie Kos. W poniedziałek potwierdzono informację o śmierci 27-latki. Jak przekazał grecki portal Protothema, ciało kobiety znaleziono w czarnym worku na terenie ośrodka wypoczynkowego Alykes. Późniejsze wyniki sekcji zwłok wykazały, że Polka zginęła wskutek uduszenia. Według portalu 12 czerwca kobieta wyszła ze znajomymi na drinka. Około godziny 22:30 Anastazja zadzwoniła do swojego chłopaka, informując go, że przyjaciel odwiezie ją do hotelu na motocyklu. Później wysłała partnerowi swoją lokalizację, gdy jednak ten udał się na miejsce, kobiety tam nie było.