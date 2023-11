TYLKO NA PUDELKU. Jan Śpiewak oskarża Dowborów o promowanie alkoholu. Joanna Koroniewska odpowiada: "Działamy zgodnie z prawem"

Jan Śpiewak w ostrych słowach krytykuje współpracę reklamową Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora: "Setki tysięcy złotych za reklamę piwa"

Joanna Koroniewska odpowiada na krytykę Jana Śpiewaka

Zacznijmy od tego, że jest to gigantyczna kampania społeczna, mająca wspierać Banki Żywności. 5 milionów posiłków dla potrzebujących! I tylko dlatego wzięliśmy w niej udział. Dla nas aspekt pomocowy był kluczowy w podjęciu decyzji. Mamy jednak wrażenie, że chyba niektórzy nie zdają sobie sprawy, że na taki cel trzeba wydać gigantyczne środki. Tak to działa. Bez dużych marek takie akcje po prostu nie miałyby miejsca i wiele bardzo przydatnych inicjatyw na świecie by nigdy nie miało miejsca - przekazała Koroniewska Pudelkowi.

Joanna Koroniewska wyznała, że część ich wynagrodzenia zostanie przekazana na wsparcie Banków Żywności

W tym przypadku marka zainicjowała akcję, zaprosiła nas do współpracy, a my ją wsparliśmy. Wszystkie nasze działania są zgodne z prawem. A my przede wszystkim zachęcamy do wspierania Banków Żywności! Zresztą sami cześć naszego wynagrodzenia przeznaczymy na ten właśnie cel. Nie chcieliśmy się tym chwalić, bo nie o to nam chodzi. Często działaliśmy charytatywnie po cichu, bez chwalenia się ile na to wydajemy naszych pieniędzy. Ale skoro tym razem pewne środowiska wywierają na nas presję, to proszę bardzo… Możemy się chwalić! Bardzo ważne jest to, że wartość pomocy, jaką deklaruje marka, nie ma żadnego związku ze sprzedażą! - podsumowała.