TYLKO NA PUDELKU: Jarosław Wałęsa komentuje BURZLIWĄ DYSKUSJĘ z bratem w "Dzień dobry TVN"!

Synowie Wałęsy mieli spięcie w "Dzień dobry TVN"? Jarosław widzi to inaczej

Internauci w wypowiedziach starszego z synów Wałęsy wyczuwali żal do ojca o to, jak wyglądało jego dzieciństwo. Mężczyzna stwierdził nawet wprost, że "jest ich ośmioro, ale każdy jest jedynakiem" i dopiero teraz mają czas, żeby naprawić to, czego nie udało im się poprawnie zbudować lata temu. Zapewnił natomiast, że "nie jest to żal nie do wybaczenia".