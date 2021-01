TYLKO NA PUDELKU: Joanna Opozda i Marieta Żukowska NARAZIŁY SIĘ produkcji "Barw Szczęścia": "Zachowały się jak GWIAZDECZKI"

Pod koniec roku niczym grom z jasnego nieba spadła na nas wiadomość o rozstaniu Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy . Informacja ta była o tyle sensacyjna, że naczelny amant polskiego kina i gwiazda Barw Szczęścia do samego końca pozowali na szaleńczo w sobie zakochanych . Gdy wieść dotarła do opinii publicznej, w mediach zaczęły pojawiać się insynuacje, jakoby gwiazdor postanowił raz jeszcze wejść do tej samej rzeki i wrócił do "poprzedniczki" Opozdy, Kasi Dąbrowskiej.

Wszyscy w "Barwach szczęścia" są wkurzeni na Joasię i Marietę - zdradza w rozmowie z Pudelkiem jeden z pracowników produkcji serialu Barwy szczęścia. Wyjechały sobie na zagraniczne wakacje, przez co teraz siedzą na kwarantannie, a my musimy wszystkie kalendarzówki zmieniać . Trzeba na nowo pod nie dopasowywać terminy pozostałych aktorów, zmieniać lokalizacje i scenariusze, po prostu całą logistykę na nowo ustawiać. To oznacza mnóstwo dodatkowej pracy dla ludzi w produkcji i agentów aktorów, za którą nikt nikomu nie płaci.

Zachowały się jak gwiazdeczki. Wyjechały sobie na egzotyczne wakacje, którymi chwaliły się na Instagramie, nie myśląc o innych. Tym bardziej, że w umowie każdy aktor podpisuje zobowiązanie, że w czasie trwania zdjęć nie będzie wyjeżdżał za granicę. To standard w czasie Covida - właśnie po to, by nie stwarzać dodatkowych problemów produkcji i pozostałym kolegom. A co by było, gdyby zamknięto nagle granice i nie mogłyby wrócić do Polski wcale? Nie robi się takich rzeczy - słyszymy.