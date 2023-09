TYLKO NA PUDELKU: Joanna Opozda reaguje na zaczepkę Marceli Leszczak! "Szerzenie HEREZJI"

Marcela Leszczak publicznie krytykuje Joannę Opozdę. Stanęła w obronie Antka Królikowskiego?

Co za teoria, ona nie ma napisu "dobra mama", tylko "mama". Nawet gdyby tak było, to nie widzę w tym nic złego. Każdy ma prawo wyrazić to, co czuje i nie każdemu musi się to podobać; Jak Pani może coś takiego napisać matce i drugiej kobiecie, deprecjonując ją jako matkę? "Dobra Mama" będzie w tym momencie się bawiła ze swoim dzieckiem, a nie pluła na inne kobiety w Internecie - burzyły się stające w obronie Joanny kobiety.