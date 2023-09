TYLKO NA PUDELKU: Joanna Przetakiewicz OCENIA weneckie stylizacje Anny Lewandowskiej i Małgorzaty Kożuchowskiej

Nad Morzem Adriatyckim odbywa się właśnie 80. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Święto kina europejskiego jak zwykle przyciągnęło gwiazdy srebrnego ekranu, w tym także polską reprezentację w postaci Małgorzaty Kożuchowskiej i Anny Lewandowskiej . Obie celebrytki dołożyły wszelkich starań, by nie odstawać na czerwonym dywanie od prominentek z Zachodu i oczarować obecnych na evencie fotografów. Trzeba przyznać, że zarówno aktorka, jak i trenerka fitness prezentowały się wyjątkowo "światowo".

Małgosia miała na sobie tego wieczoru lawendową suknię falbanami, do której dobrała delikatny, złoty naszyjnik, diamentowe kolczyki i oryginalną torebkę. Ania z kolei przyodziała długą, oliwkową suknię bez ramiączek, do której dobrała złote sandałki na obcasie i złotą kopertówkę o oryginalnym kształcie.

Joanna Przetakiewicz ocenia kreacje Lewandowskiej i Kożuchowskiej. Która lepiej się zaaranżowała?

Jestem zachwycona! Duma! - piała z zachwytu. Ania - przepiękna twarz. Uczesane idealne i kolor włosów w top trendzie. Światowy poziom. Idealny make up. Torebka cudo.

Palma pierwszeństwa jeśli chodzi o stylizację należała jednak w mniemaniu Asi do Kożuchowskiej. Spektakularną suknię aktorki Przetakiewicz oceniła na pięć z plusem.

Małgosia - jej najlepsza stylizacja. Suknia ukraińskiej marki J’amemme - olśniewająca. Kolor marzenie. Niespotykany i bardzo trudny do osiągnięcia. Włosy super nowoczesne i bardzo charakterystyczne. Cool & sharp. Piękny subtelny make up by Armani Beauty. Zagraniczne gwiazdy mogą się schować i od razu iść spać - dodała.