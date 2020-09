TYLKO NA PUDELKU: Julia Wieniawa WYGRYZŁA Katarzynę Sokołowską i została twarzą marki Apart!

Musimy przyznać, że zdolność Julii Wieniawy do zarabiania pieniędzy budzi w nas niemały podziw . Przedsiębiorcza 21-latka co rusz podpisuje nowe kontrakty, które zasilają jej domowy budżet o kolejne zera. Na początku wakacji Julii udało się nawiązać współpracę z popularnym sklepem odzieżowym, dzięki której wzbogaciła się o 400 (!) tysięcy złotych . Dzięki imponującej żyłce do interesów prężnie działająca warszawianka mogła pozwolić sobie w tym roku na zakup trzeciego (!) mieszkania w elitarnej warszawskiej dzielnicy, które kosztowało ją ponoć 2 miliony złotych.

Julia Wieniawa wróciła do treningów tanecznych

Na tym sukcesy aktorki się nie kończą. Jak udało nam się ustalić, już niebawem Wieniawa zostanie nową twarzą marki Apart. Co ciekawe, Julka "wygryzła" z kampanii Katarzynę Sokołowską, z którą niedawno spotkała się na planie najnowszej edycji Top Model. Jak zdradza nasze źródło, palce maczał w tym... Marcin Tyszka. Podobno to on miał podsunąć nazwisko Wieniawy osobom odpowiedzialnym za marketing i reklamę marki biżuteryjnej, która jest także sponsorem nagrody głównej w programie Top Model.