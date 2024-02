TYLKO NA PUDELKU: Karolina Domaradzka wybrała najlepsze i najgorsze stylizacje ramówki Polsatu. Oberwało się Skrzyneckiej: "Zbyt mocny makijaż"

Karolina Domaradzka wybrała najlepsze stylizacje z wiosennej ramówki Polsatu

Najlepiej ubrane gwiazdy na wiosennej ramówce Polsatu to według mnie Anita Sokołowska w luźnym popielatym garniturze w tenisowy prążek, wpisującym się w obecne trendy mody wybiegowej, do którego dobrała świetne kolczyki, oraz supermodną fryzurę z efektem "mokrych" włosów. Na kolejnym miejscu plasuje się Karolina Gilon w białym sztucznym futrze, szerokich spodniach cargo i denimowym gorsecie - czuć vibe stylu ulicznego i trendów forsowanych przez Gen Z w mediach społecznościowych - jest lekko, świeżo i nowocześnie. Na uwagę zasługuje też jej fryzura. Grzywki są obecnie bardzo pożądane. Świetnie zaprezentowała się również Joanna Horodyńska w wielowarstwowej stylizacji opartej na supermodnym trendzie "no pants". Wszystkie trzy panie miały na sobie subtelne makijaże, co dodatkowo działało na plus.