TYLKO NA PUDELKU: Karolina Korwin Piotrowska o wigilijnej wieczerzy polityków PiS w budynku TAI: "Może powinni przenieść tam siedzibę partii?"

Atmosfera wokół mediów publicznych nie stygnie. Po tym, jak minister kultury odwołał dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej , Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, do obrony "wolnych mediów" ruszyli posłowie PiS , którzy od kilku dni okupują budynki TVP Info i PAP.

Karolina Korwin Piotrowska skomentowała wigilię dla protestujących w TVP

To są te "wolne media", w których politycy jednej partii czują się jak u siebie w domu. Dosłownie. Podobnie Kościół, który ich wspiera, choć do niedawna zajmowano się tam propagandą i szczuciem na innych ludzi, wykluczaniem myślących inaczej, mających inne poglądy, inny kolor skóry, orientację, co raczej niewiele ma wspólnego z chrześcijaństwem. Może powinni przenieść tam siedzibę partii, jak im tak tam dobrze? — zastanawiała się Korwin Piotrowska.