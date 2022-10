TYLKO NA PUDELKU: Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski ROZSTALI SIĘ? Aktorka reaguje na plotki o kryzysie w związku!

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski się rozstali?

Jedną z poszlak miało być serduszko aktorki przy komentarzu jednego z internautów . Ten zapytał, czy para przechodzi trudne chwile, jednak poza polubieniem wpisu aktorka nie odniosła się do sprawy. W ostatnim czasie nie pojawiali się też razem na eventach, co jedynie spotęgowało lawinę plotek na temat obecnego statusu ich związku.

Media ogłaszają kryzys u Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego. Aktorka reaguje

Jest akcja, musi być więc i reakcja. Postanowiliśmy zapytać aktorkę o to, czy faktycznie doszło do rozstania, jak twierdzi część rodzimych mediów. Na nasze pytanie o koniec ich związku Warnke zareagowała co prawda jednym słowem, jednak rozwiała nim wszelkie wątpliwości.