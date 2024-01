TYLKO NA PUDELKU: Klinika medycyny estetycznej twierdzi, że Waleria z "Love Island" nie wywiązała się z umowy. Padły poważne oskarżenia

odmieniona 37 min. temu zgłoś do moderacji 39 1 Odpowiedz

Zdradze wam sekret: usmiech i zyczliwosc. Opowiem jak najkrocej: dorostalam w patologicznej rodzinie, przemoc ekonomiczna, psychiczna itp. Alkohol, zdrady. Rodzice chcieli bym wyrosla wg ich schematu: albo lekarz, albo prawnik. Sami tacy byli. Z mlodych lat pamietam tylko awantury, ojciec potrafil tydzien byc poza domem z kochanka/kochankami, co sie dzialo po powrocie to armagedon. Nikt mnie nigdy nie pochwalil, zawsze pretensje ze dlaczego czworka a nie piatka. Ze jestem gorsza, wrecz brzydka. Moj wlasny ojciec powiedzial tak: nawet striptizerka nie zostaniesz bo jestes za brzydka. Jak tylko moglam to sie od tego piekla odcielam i najpierw zostalam korposzczurem, a potem hodowca koni. Klepie biede ale jestem wolna. Jak bylam zalezna od tej patologii, to sie uwazalam za beznadziejna, brzydka, wrecz najbrzydsza kobiete na calym swiecie. Jak sie odcielam to nagle okazalo sie, ze mam ladne nogi, duzy biust, jestem szczupla, mam duze usta i duze oczy. Teraz uchodze za atrakcyjna kobiete, teraz potrafie sie usmiechac, byc mila, zyczliwa, naprawde lubie ludzi a nie patrze na nich wilkiem. Ergo: moim zdaniem za tymi operacjami to siedzi cos bardziej powaznego niz wymiary. I nie, nie stalam sie nagle Aniolkiem Victoria's Sekret. Po prostu zaczelam byc usmiechnieta, zaczelam byc mila, zaczelam dostrzegac w sobie to co ladne a nie to co brzydkie.