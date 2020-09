TYLKO NA PUDELKU: Kolejna "Królowa Życia" została PRAWOMOCNIE SKAZANA!

Dagmara Kaźmierska "W łóżku z Oskarem" wspomina odsiadkę w więzieniu

Równie ciekawie rysuje się na chwilę obecną biografia Joanny P. Kreowana w programie na przedsiębiorczą warszawiankę młoda kobieta trafiła do aresztu po tym, jak wręczyła łapówkę w wysokości miliona złotych prokuratorowi prowadzącemu śledztwo przeciw jej konkubentowi. Mężczyzna był zamieszany w brutalne morderstwo starszej kobiety w 2014 roku. Do wspólnego mieszkania "królowej" i jej ukochanego wtargnęła ostatecznie grupa antyterrorystyczna . Przy zatrzymaniu obecna była kilkuletnia córeczka Joanny P.

Samochód musiał jednak prędko znudzić się fance motoryzacji. Postanowiła go bowiem sprzedać. W tym celu Sylwia Peretti musiała zarejestrować pojazd na siebie, co udało się ponoć dzięki sfałszowaniu dowodu zakupu auta . Aby ominąć obowiązek uiszczenia opłaty VAT podczas sprzedaży, "królowa" miała rozłożyć samochód na części. Dopiero później skorzystała z usług biegłego, który do dokumentów wpisał rzekomo zaniżoną wartość samochodu.

Pani Peretti musiała uciekać się do tego typu podstępów, ponieważ po dwóch latach "bycia dojonym na kasę" jej starszy kolega z Francji postanowił ją pozwać. Carmine V. miał po rozstaniu wielokrotnie wzywać swoją "koleżankę" do zwrócenia mu auta i pozostałych prezentów, ale ta ponoć ignorowała jego prośby. Jak informuje nas Sąd Okręgowy w Krakowie, zdesperowany mężczyzna oskarżył ostatecznie "królową" o rzekome naruszenie artykułu 284 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 294 paragraf 1 kodeksu karnego. Oznacza to, że francuski lowelas zarzucił ukochanej przywłaszczenie sobie rzeczy ruchomej o znacznej wartości, którą jej powierzył, za co grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.