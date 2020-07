TYLKO NA PUDELKU: Krystyna Janda ZADŁUŻYŁA SIĘ, żeby ratować pracowników swojego teatru: "Nikogo nie zwolniła"

Ehh 19 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Ludzie zachwycają się czymś co powinno być normalnością. To właściciel zarabia na firmie i dysponuje zyskami, więc logiczne jest także, że mogą go spotkać straty. Dawniej założenie firmy wiązało się z ewentualnym bankructwem, baaa wręcz stratą wszystkich własnych środków a dziś pierwsze co robi przypadkowy przedsiębiorca to szukanie inwestorów by czasem nie narazić osobistych finansów. Znam kilka osób, które nie włożyły żadnego wkładu własnego a tytułują się współwłaścicielami, prezesami w biznesie typu pralnia itp. Zrobiła po prostu co powinna ....