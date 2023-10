TYLKO NA PUDELKU: Leon Myszkowski o karierze Dj-a, zarobkach, związku z Ksenią i SEPARACJI rodziców: "Było to trudne przeżycie" (WIDEO)

Leon Myszkowski dostał własne mieszkanie w wieku 18 lat. Musiał spełnić pewien warunek

Rodzice starali się nas zabezpieczyć i to zrobili bardzo dobrze , naprawdę chciałbym tak dobrze swoje dzieci zabezpieczyć. [...] To było tak: żebym zamieszkał sam, musiałem zdać maturę, skończyć liceum . Wiedziałem, że mieszkanie na mnie czeka, że będzie okej, ale "masz zdać z jakimiś tam w miarę przyzwoitymi wynikami" - wspominał.

Syn Justyny Steczkowskiej wspomina separację rodziców. "To jest dla mnie pewien przykład"

Było to takie trochę trudniejsze przeżycie dla mnie. Stróżka zimnego potu po plecach, ale najważniejsze, że wszystko się ułożyło. Rodzice jako dorośli ludzie doszli do porozumień wszystkich i to jest też dla mnie pewien przykład, jak powinno się naprawiać problemy. Często jak coś się zepsuje, to się wyrzuca od razu do śmieci, a powinno się jednak próbować naprawić - tłumaczył.