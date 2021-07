TYLKO NA PUDELKU: Lesław Żurek ROZSTAŁ SIĘ Z ŻONĄ! "Problemem nie do pokonania okazała się NIEWIERNOŚĆ"

W 2019 roku w rozmowie z Pudelkiem aktor przyznał, że nie odnajduje się dobrze w przemyśle rozrywkowym i z premedytacją nie wykorzystuje w pełni drzemiącego w nim "celebryckiego" potencjału". Po udziale w polsatowskim show mogło się to jednak zmienić...

Wiele wskazuje na to, że teraz Lesław Żurek będzie miał swoje medialne pięć minut. Jak się dowiedzieliśmy, jego małżeństwo przechodzi właśnie do historii .

Lesław i Katarzyna wzięli ślub w 2004 roku, a zaczęli być ze sobą jeszcze w trakcie studiów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Na przestrzeni lat w mediach kilkukrotnie pojawiały się doniesienia o kryzysie w związku małżeństwa, które doczekało się dwójki dzieci, mimo to koniec końców parze udawało się dojść do porozumienia. Niestety, wiele wskazuje na to, że miłość rodziców 16-letniej Zuzanny i 3-letniego Piotra ostatecznie nie przetrwała próby czasu.