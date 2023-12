TYLKO NA PUDELKU: Maciej Dowbor nie zjawił się na świątecznym spotkaniu gwiazd Polsatu z Edwardem Miszczakiem. Znamy POWÓD!

Młody Edi M. 32 min. temu zgłoś do moderacji 3 5 Odpowiedz

Cześć jestem Edward, ale mówcie do mnie Młody albo Edi! I co? I widzicie sami, że moja młoda żona i ja jesteśmy najweselsi w naszym odmłodzonym zespole. Bo ja najlepiej znam się na odmładzaniu mojego Polsatu. I sami zarobaczcie że nie ma tam z nami już nikogo starego bo Zygmunt się chyba obraził. I nie wierzcie w to, że chodzę w posikanych portkach, bo moje wykwintnie eleganckie spodnie co najwyżej mogą być nieco poplamione keczupem co mnie się z mojego ulubionego czisburgera wycisknął.