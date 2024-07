TYLKO NA PUDELKU: Maciej Kurzajewski jednak w Polsacie. Ujawniamy kulisy transferu: "TVP traci na oglądalności, Polsat zaciera ręce"

tola 56 min. temu zgłoś do moderacji 89 24 Odpowiedz

To jest niesamowite, że w tym kraju nie da się skompromitować. Tyle lat w reżimówce, ale co z tego, cyk transfer do Polsatu i udajemy, że nic się nie działo. Nie mówię już nawet o bohaterach artykułu, tylko ogólnie. Tak samo można wsiąść pod wpływem za kółko, można przejechać kogoś na pasach, można jechać bez prawka, nieważne, ludzie zapomną, a jeszcze znajdą sie tacy, co bronić będą. Aż sie dziwię, że królowa życia jeszcze nie wróciła na salony. Ale poczekajmy, zobaczymy, czy sobie któraś stacja za parę miesięcy o niej nie przypomni.